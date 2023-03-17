МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Конгрессмены от партии республиканцев США призвали Белый дом пресечь сотрудничество между российской госкорпорацией "Росатом" и Китаем, считая его "прямой угрозой безопасности США", пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное законодателями советнику американского президента по национальной безопасности Джейку Салливану. Володин призвал страны избавляться от доллара, чтобы избежать кризиса

Письмо составили председатели комитетов палаты представителей конгресса США по иностранным делам, по делам вооруженных сил и постоянного комитета по разведке и отправили его Салливану в четверг. В документе выражена обеспокоенность тем, что "Росатом" поставляет уран для китайских реакторов.

Топливное подразделение "Росатома" ТВЭЛ в 2022 году поставило в Китай ядерное топливо для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Реактор CFR-600 — флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики.

"Мы призывам администрацию рассматривать это сотрудничество как то, чем оно является — прямую угрозу безопасности США и еще большее доказательство того, что Россия и Китай работают в тандеме против США", — заявили в письме председатели комитетов палаты представителей Майкл Маккол, Майк Роджерс и Майкл Тернер.

Они также добавили, что Белый дом "должен использовать все имеющиеся у него средства, чтобы остановить опасное сотрудничество "Росатома" и КНР". СМИ: США начали "битву за супертанкеры" для нефти из-за России

США ввели феврале санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит".

Конгрессмены призвали Белый дом применить дополнительные санкции и меры экспортного контроля, чтобы ограничить деятельность "Росатома". Совет национальной безопасности США пока не ответил на запрос прокомментировать эту информацию.

По данным издания, экс-сотрудник Совет национальной безопасности США Энтони Руджеро, заявил, что любые усилия по пресечению деятельности "Росатома" потребуют значительного сотрудничества с союзниками и партнерами США. "Простого решения нет. Это потребует глубокого изучения текущей деятельности "Росатома", работы с нашими союзниками над пониманием того, кто является альтернативными поставщиками", — привела газета его слова.