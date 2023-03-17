ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Разрыв энергетических связей с Россией стал катастрофой для Европы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Глава ЕЦБ раскрыла пранкерам правду об антироссийских санкциях

"Думаю, наибольшее влияние на Европу оказал разрыв энергетических отношений. Это имело катастрофические последствия. Особенно это затронуло Германию, но также немного и Францию. Мы теперь покупаем сниженный природный газ у США, который стоит гораздо дороже российского. И это не может не беспокоить", — сказал Филиппо, говоря о последствиях разрыва отношений России и Европы.

По его словам, дефицит торгового баланса во Франции стал рекордным: он увеличился за год вдвое.

"Кроме того, есть и сильное экологическое влияние, ведь российский газ мы получали по трубопроводу, а американский СПГ мы получаем в танкерах, что очень плохо для экологии и окружающей среды", — отметил политик.

Что же касается экономических последствий, Филиппо напомнил, что европейские страны уже проходили это, когда ЕС впервые ввел санкции против РФ в 2014 году: тогда Россия стала сильнее, а европейцев эти ограничения, напротив, ослабили.

"Поэтому мы уже знали, что новые санкции вновь обернуться против нас. Так что мы проиграли как с энергетической, так и экономической точек зрения. По причине выросших цен на энергию, многие европейские компании стали перебираться в США. Во Франции многие пекарни и маленькие предприятия стали закрываться, так как они не могут платить такие деньги за электроэнергию. Так что ситуация по истине катастрофическая", — резюмировал собеседник агентства.

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