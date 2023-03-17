Политик Филиппо назвал разрыв энергетических связей с Россией катастрофой для Европы
ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Разрыв энергетических связей с Россией стал катастрофой для Европы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Думаю, наибольшее влияние на Европу оказал разрыв энергетических отношений. Это имело катастрофические последствия. Особенно это затронуло Германию, но также немного и Францию. Мы теперь покупаем сниженный природный газ у США, который стоит гораздо дороже российского. И это не может не беспокоить", — сказал Филиппо, говоря о последствиях разрыва отношений России и Европы.
По его словам, дефицит торгового баланса во Франции стал рекордным: он увеличился за год вдвое.
"Кроме того, есть и сильное экологическое влияние, ведь российский газ мы получали по трубопроводу, а американский СПГ мы получаем в танкерах, что очень плохо для экологии и окружающей среды", — отметил политик.
Что же касается экономических последствий, Филиппо напомнил, что европейские страны уже проходили это, когда ЕС впервые ввел санкции против РФ в 2014 году: тогда Россия стала сильнее, а европейцев эти ограничения, напротив, ослабили.
"Поэтому мы уже знали, что новые санкции вновь обернуться против нас. Так что мы проиграли как с энергетической, так и экономической точек зрения. По причине выросших цен на энергию, многие европейские компании стали перебираться в США. Во Франции многие пекарни и маленькие предприятия стали закрываться, так как они не могут платить такие деньги за электроэнергию. Так что ситуация по истине катастрофическая", — резюмировал собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
https://1prime.ru/energy/20230317/840101099.html