МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал позицию Дании по предложению России о совместном расследовании атаки на "Северные потоки" неконструктивной, отметив, что объективности в самостоятельном расследовании Дании будет недостаточно. Центробанк ожидает расширения потребительской активности в стране

Ранее издание Local Denmark со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссена сообщило, что Копенгаген не даст разрешения Москве принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках". По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.

"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход. Какое там расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать к нему", — сказал Ушаков журналистам, комментируя заявления главы МИД Дании.

Он рассказал, что лично дважды вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал её властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС, и "в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование" на трубопроводе "Северный поток", но ответ "был достаточно нечетким".

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.