БЕРЛИН, 18 мар — ПРАЙМ. Эпоха дешевого газа из РФ прошла, и Германию ожидают большие риски в области энергобезопасности, связанные с погодными условиями и восстановлением экономики Китая после пандемии коронавируса, заявил в субботу глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Названа цель призывов стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть

"Оптовые цены на газ, которые в конце лета выросли до более чем 300 евро за мегаватт, упали примерно на 50 евро. Это намного больше, чем в 2021 году, но является новой нормой. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно прошла", — отметил он в интервью Rheinische Post, указывая на промежуточные успехи в экономии имеющегося газа после отказа от российского энергоносителя.

Также Мюллер указал на риски, связанные с погодой – если наступят холода в конце года, то потребители не захотят экономить.

"Мы не можем рассчитывать на то, что следующая зима снова будет такой же мягкой", — подчеркнул он.

Помимо этого не исключены сценарии, при которых терминалы СПГ будут работать не так, как планировалось, а ещё Германия обязана будет в случае наступления проблем с энергобезопасностью помогать соседним странам.

"Другой неизвестной величиной является Китай: если его экономика снова восстановится после кризиса коронавируса, спрос на газ значительно возрастет. Мы не знаем, что станет с оставшимися запасами поставок российского газа", — сообщил Мюллер.

Он пояснил, что хоть в Германию и не поступает российский газ по трубопроводам, в Европе поступление энергоносителя из России всё ещё наблюдается.

"Россия до сих пор поставляет в такие страны, как Австрия и Венгрия. Таким образом, часть спроса на газ в Европе по-прежнему покрывается за счет России. Это не запрещено, ЕС не вводил санкций на поставки российского газа", — сказал он.

В связи с перечисленными рисками Мюллер призвал заполнять хранилища уже этой весной и летом.