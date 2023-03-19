СТАМБУЛ, 19 мар — ПРАЙМ. Оппозиция выступает против реализации проекта атомной электростанции "Аккую". В Турции завершили важный этап строительства первого блока АЭС "Аккую"

"Мы реализуем проекты по переходу на "зеленую" энергетику, в том числе за счет природного газа и атомной энергии. Оппозиция и близкие к ней говорят, что хотят посетить "Аккую", я сказал нашим друзьям — устройте им прогулку. Они туда поехали, им понравилось, а потом говорят — "не будем реализовывать". Мы предпринимаем шаги в "зеленой" энергетике, а они говорят — "не будем". Что это за логика такая, что за мышление?" — сказал он в ходе выступления на открытии первого в стране завода по производству карбида бора, используемого в том числе в атомной энергетике.

Турецкий лидер выразил уверенность в гражданах страны, которые "не проголосуют" за оппозицию, ведь при приходе их ко власти в стране вновь начнутся отключения электричества.

Эрдоган ранее отмечал, что оппозиция играет на руку Западу, заявляя о намерении провести ревизию проекта АЭС "Аккую" и инвестиций государства в сфере оборонной промышленности.

В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий заявлял, что намерен "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции".