МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива на неделе с 13 по 20 марта на столичных АЗС снизилась на 2 копейки по сравнению с неделей ранее, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена дизеля в Чехии опустилась до минимума за 13 месяцев

Так, средняя цена этого топлива опустилась до уровня 58,78 рубля за литр. И такая динамика была обусловлена снижением цен на АЗС "Татнефти" и "Тебойла".

Средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 также опустилась, но на 1 копейку, до 47,97 и 53,18 рубля за литр. Это было обусловлено снижением цен на заправках "Тебойла".

В то же время цена бензина Аи-100 продолжает оставаться на уровне конца прошлого года — 63,08 рубля за литр.

Средняя розничная цена бензина в России выросла в прошлом году на 0,91%, дизельного топлива — на 9% при инфляции за год в 11,94%.