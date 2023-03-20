СМИ: Индия может продлить ограничения на экспорт автомобильного топлива
Reuters: Индия планирует с 1 апреля вновь ограничить экспорт дизельного топлива и бензина
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия рассматривает возможность продления ограничений на экспорт дизельного топлива и бензина и в следующем финансовом году, начинающемся 1 апреля, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.
Как напоминает агентство, Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, ранее ввела налог на экспорт нефтепродуктов и обязала компании в текущем финансовом году, то есть до 31 марта, продавать внутри страны эквивалент 50% экспортируемого ими бензина и 30% экспортируемого ими дизельного топлива.
"Индия планирует продлить ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина после окончания текущего финансового года в этом месяце, чтобы обеспечить доступность нефтепродуктов для внутреннего рынка", — передает агентство со слов источников.
Тем временем в сентябре, по данным аналитиков, Россия вновь стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию.
https://1prime.ru/energy/20230320/840129617.html
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