МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия рассматривает возможность продления ограничений на экспорт дизельного топлива и бензина и в следующем финансовом году, начинающемся 1 апреля, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Аналитик рассказал, каких цен на нефть ждать к концу года

Как напоминает агентство, Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, ранее ввела налог на экспорт нефтепродуктов и обязала компании в текущем финансовом году, то есть до 31 марта, продавать внутри страны эквивалент 50% экспортируемого ими бензина и 30% экспортируемого ими дизельного топлива.

"Индия планирует продлить ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина после окончания текущего финансового года в этом месяце, чтобы обеспечить доступность нефтепродуктов для внутреннего рынка", — передает агентство со слов источников.

Тем временем в сентябре, по данным аналитиков, Россия вновь стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию.