МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" во втором полугодии 2022 года начала опытно-промышленную разработку Пайяхского месторождения, входящего во флагманский проект "Восток Ойл", сообщила компания. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2022 году упала на 70 миллиардов рублей

"Во 2 полугодии 2022 года компания приступила к опытно-промышленной разработке Пайяхского месторождения. На текущий момент пробурено более 25 тысяч метров проходки, закончено бурением 7 эксплуатационных скважин, еще на 5 скважинах выполняется бурение", — говорится в сообщении.

Компания отметила, что продолжает обустраивать магистральный нефтепровод "Ванкор — Пайяха — Бухта Север", работает над расширением береговой и причальной инфраструктуры. "В рамках проекта построены рекордные по протяженности зимние автодороги длиной 2 тысячи километров, проходящие по территории севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа", — отметила компания.

Всего в рамках проекта "Восток Ойл" за 2022 год было выполнено 2 тысячи погонных километров сейсморазведочных работ 2D и 2 тысячи квадратных километров работ 3D, завершено бурением шесть поисково-разведочных скважин и строительством четыре скважины, пять скважин находятся на стадии испытаний.

"В результате в отчетном году ресурсная база проекта увеличилась на 300 миллионов тонн, до 6,5 миллиарда тонн. Высокий ресурсный потенциал подтвержден результатами независимого международного аудита", — добавила компания.

"Восток Ойл" — флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.