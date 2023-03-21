ТЕГЕРАН, 21 мар — ПРАЙМ. Иранская сторона готова расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, в том числе в развитии атомной, возобновляемой и новых видов энергии, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. Иран ожидает "огромные объемы" свопов нефти и газа из России

"Перспектива сотрудничества в сфере "новой энергетики" и возобновляемых источников энергии, а также в сфере других видов энергетики, включая мирную атомную энергетику, безусловно, вызывает большой интерес и мотивацию для расширения экономических отношений с Россией", — сказал Хандузи.

На сегодняшний день между Ираном и Россией существует проект по сооружению АЭС "Бушер". Это крупнейший российско-иранский проект. Первый энергоблок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.

Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.

Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.