МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в феврале, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за январь на 5 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, составив 1,994 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). "Роснефть" увеличила добычу углеводородов на 2,3 процента в 2022 году

Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,999 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель февраля оказался на 2,1% меньше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в феврале составил 1,776 миллиона баррелей в день, что на 2,8% ниже прогноза NPD и на 0,4% больше уровня января. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в феврале 194 тысячи баррелей в сутки, а конденсата — 24 тысячи.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 353,9 миллиона кубометров в сутки, что на 1,2% ниже прогноза NPD и на 0,8% меньше по отношению к январю.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.