NPD: добыча жидких углеводородов в Норвегии упала до 1,994 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в феврале, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за январь на 5 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, составив 1,994 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
Согласно итоговым данным за январь, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,999 миллиона баррелей в день.
NPD при этом отмечает, что показатель февраля оказался на 2,1% меньше прогноза организации.
В том числе объем добычи нефти в феврале составил 1,776 миллиона баррелей в день, что на 2,8% ниже прогноза NPD и на 0,4% больше уровня января. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в феврале 194 тысячи баррелей в сутки, а конденсата — 24 тысячи.
Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 353,9 миллиона кубометров в сутки, что на 1,2% ниже прогноза NPD и на 0,8% меньше по отношению к январю.
Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.
https://1prime.ru/energy/20230321/840139399.html