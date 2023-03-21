Borsa Gündem: Россия вопреки санкциям удвоила доход от продажи угля — до 360 миллиардов рублей
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Несмотря на санкции Евросоюза, экспорт угля все так же приносит доход России, пишет турецкая Borsa Gündem.
В статье отмечается, что Москва удвоила налоговые поступления от отрасли в 2022 году, до 360 миллиардов рублей против 175 миллиардов рублей годом ранее и продолжила экспортировать этот энергоноситель.
Помимо этого, Россия стала крупнейшим поставщиком угля в Германию в 2022 году. В прошлом году она закупила в общей сложности 44,4 миллиона тонн угля, что на восемь процентов меньше, чем годом ранее.
На втором месте находятся США — поставки оттуда выросли на 32 процента. Импорт угля из Америки в ФРГ в прошлом году составил 9,4 миллиона тонн.
На третьей строчке находится Австралия (6,3 миллиона тонн).
Германия, взявшая курс в направлении уменьшения своей зависимости от российских энергоносителей, 10 августа поддержала пакет санкций, включавший эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля и некоторых других товаров из России. Позже, 21 сентября, Еврокомиссия опубликовала пересмотренное руководство, разрешив поставки, финансирование и страхование российского угля для обеспечения глобальной энергетической и продовольственной безопасности.
В заключение турецкое издание напомнило, что страны ЕС не могут закупать российский уголь напрямую, но вместе с тем имеют возможность поставлять его в третьи страны.
https://1prime.ru/energy/20230321/840145125.html