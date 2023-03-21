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https://1prime.ru/energy/20230321/840146286.html
Энергетическое взаимодействие России и Китая расширяется, заявил Путин
Энергетика
Новости
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российско-китайское взаимодействие в энергетическом секторе расширяется, заявил президент Путин Он добавил, что отечественный бизнес способен полностью... ПРАЙМ, 21.03.2023
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российско-китайское взаимодействие в энергетическом секторе расширяется, заявил президент Путин
Он добавил, что отечественный бизнес способен полностью удовлетворить потребности Китая в энергоносителях
Новость дополняется