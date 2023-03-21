МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири-2" согласованы. Новак рассчитывает, что проект "Сила Сибири — 2" будет востребован

"Только что мы обсуждали хороший проект, это новый газопровод "Сила Сибири 2" через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 миллиардов метров кубических газа — надёжных, стабильных поставок из России", — сказал Путин.