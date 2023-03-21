Путин заявил о согласовании почти всех параметров по "Силе Сибири-2"
Путин заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири-2" согласованы
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах заявил, что практически все параметры по проекту "Сила Сибири-2" согласованы.
"Только что мы обсуждали хороший проект, это новый газопровод "Сила Сибири 2" через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 миллиардов метров кубических газа — надёжных, стабильных поставок из России", — сказал Путин.
https://1prime.ru/energy/20230321/840146438.html
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