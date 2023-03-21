БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите 23-24 марта обсудят дальнейшие шаги по обеспечению бесперебойных поставок энергоресурсов по приемлемым ценам, говорится в распространенном пригласительном письме главы Евросовета Шарля Мишеля на предстоящую встречу в верхах в Брюсселе. В Венгрии признали, что ЕС все еще не в силах отказаться от газа из России

"Что касается энергетики, то нашим приоритетом по-прежнему остается обеспечение надежных поставок по приемлемым ценам. Мы обсудим пути достижения этой цели", — написал Мишель.

Он отметил, что в числе экономических тем, заявленных для саммита, значатся также углубление единого европейского рынка, повышение конкурентоспособности ЕС, развитие инновационного потенциала, стимулирование инвестиций, достижение "зеленого" и цифрового перехода в экономике.