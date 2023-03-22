МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Многоквартирные дома из деревянных CLT-панелей, которые снижают жильцам платежи за отопление вдвое за счет высокого уровня теплоизоляции, начнут строить в России в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "CLT Девелопмент". Родители детей-инвалидов получат льготную ипотеку на вторичное жилье

"Входящая в корпорацию АФК "Система" компания "CLT Девелопмент" начнет проектирование и строительство деревянных многоквартирных домов и экоотелей из CLT-панелей в Карелии, на Байкале, на Кавказе, в Московской области и Москве в 2023 году. Показатель теплоизоляции дома из CLT-панелей вдвое выше, чем у обычных панельных домов, построенных по современной железобетонной технологии. Поэтому жильцы… будут платить за отопление вдвое меньше", — сообщили там.

Отмечается, что такие панели — это монолитные плиты из перекрестно склеенных деревянных слоев, в состав которых входит только древесина хвойных пород. При этом заявляется, что здания из CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях России. Кроме того, как сообщается, стоимость строительства из них сравнима со стоимостью при использовании классических материалов, несмотря на то, что технологии CLT позволяют возводить здания с высокой скоростью (в 2,5 раза быстрее, чем из бетона).

"CLT-панели уже более 20 лет применяются в строительстве по всему миру как безопасный, энергоэффективный и экологичный материал. У него есть масса преимуществ. Так, внутри такого дома до 10% больше пространства за счет того, что толщина стен здесь меньше по сравнению с домами, построенными по современной железобетонной технологии. Благодаря небольшому весу панелей, дома из них можно строить над подземными сооружениями – например, над метро или тоннелями", — пояснил гендиректор "CLT Девелопмент" Павел Карнаух.

В компании также подчеркнули, что ежегодно мировой рынок CLT-панелей растет примерно на 14%, и через четыре-пять лет его размер превысит 2 миллиарда долларов. Там уточнили, что в России сегодня также наблюдается рост спроса на экологичные, энергоэффективные и быстровозводимые дома.

Ранее, в начале декабря прошлого года, АФК "Система" объявила о том, что создала группу компаний "CLT Девелопмент" для реализации проектов по строительству коммерческой и жилой недвижимости из деревянных CLT-панелей. Тогда подчеркивалось, что новая "дочка" сосредоточится на реализации проектов коммерческой (в том числе гостиничной) и жилой застройки в рамках государственного и частного заказов, а также собственных проектов жилой и комплексной застройки с применением технологий деревянного домостроения.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.