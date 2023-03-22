МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Москва и Пекин до 2025 года подготовят дорожную карту программы сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, заявили в "Росатоме". США приступили к зачистке рынка от российского мирного атома

"Документ носит комплексный характер. Он охватывает сразу несколько ключевых направлений: расширение взаимодействия по текущим, а также реализация новых проектов, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производство уран-плутониевого топлива; обращение с отработавшим ядерным топливом и так далее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ рассчитан на развитие сотрудничества стран на десятилетия вперед.

Программу подписали во вторник глава "Росатома" Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь во время визита Си Цзиньпина в Москву.