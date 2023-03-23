МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. МАГАТЭ не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям. В "Росэнергоатоме" назвали идею киевского режима о захвате ЗАЭС безумной

"Мы не говорим о демилитаризованной зоне", — сказал Гросси, отвечая на вопрос о том, получила ли идея о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС достаточную международную поддержку.

Раннее в марте советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял РИА Новости, что Киев использует ситуацию вокруг Запорожской атомной станции как инструмент шантажа в вопросе создания демилитаризованной зоны.

"Мы очень хорошо осведомлены о дополнительных сложностях, которые она принесет. В частности, в зоне активных боевых действий было бы чрезвычайно сложно это осуществить, следить за (ее) соблюдением. Через одну милю от этой демилитаризованной зоны у нас была бы чрезвычайно милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем это", — добавил он.

По его словам, МАГАТЭ изучает "нечто более поддающееся проверке", нежели ограниченное территориальными рамками.

Как указал Гросси, МАГАТЭ добивается концепции проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС и не использовать ее для планирования атак. "У нас есть там люди, которые занимались бы мониторингом", – указал он.

"Это намного более жизнеспособная концепция, чем создание большой демилитаризованной зоны", — добавил гендиректор.

По его словам, в течение семи-восьми месяцев рассматривался ряд проектов. "Мы обсуждали с различными сторонами формы, масштабы, расстояния. И я пришел к заключению, что вопросы территориальности по разным причинам расценивались бы украинцами как якобы легализация российского присутствия", — рассказал Гросси.

По его словам, в МАГАТЭ не хотят, чтобы вопрос безопасности ЗАЭС становился "политическим футболом".

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.