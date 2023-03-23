МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Европейские страны успешно прошли зимний отопительный сезон, однако говорить о преодолении энергетического кризиса рано: риски в сезоне 2023–2024 остаются, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Запасы газа в ПХГ Европы незначительно растут

Европа подошла к завершению отопительного сезона с высокими резервами газа в подземных хранилищах, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe. Запасы сейчас превышают 60 миллиардов кубометров – более 55%, что примерно на 20 процентных пунктов выше средних значений за последние пять лет.

Начало отопительного сезона 2022–2023 стало одним из самых поздних: после продолжительного периода аномально мягкой погоды Европа перешла к отбору газа 14 ноября. К нему компании заполнили хранилища на 95,6% – около 104 миллиардов кубометров газа. А 18 марта впервые с начала января – тогда в Европе потеплело и потребление топлива снизилось – регион заполнил в хранилища больше газа, чем отобрал из них.

"Аномально теплая погода и богатые запасы, сформированные в третьем квартале 2022 года за счет закупок сжиженного природного газа по высоким ценам позволили Европе успешно пройти эту зиму. Однако риски в сезоне 2023–2024 остаются, поэтому говорить об устранении угрозы энергетического кризиса в ЕС будет преждевременно", – отмечает Галактионов. Собеседник агентства добавляет, что у европейских властей появилось чуть больше времени, чтобы постараться найти дополнительные объемы газа и расшить узкие места в логистических цепочках.

"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). Это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов. Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился после начала военной операции на территории Украины − на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях.