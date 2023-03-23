МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, может быть предпринята попытка ее полностью обесточить, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Гросси прокомментировал вопрос создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

"По имеющейся у нас информации, украинские власти готовят новую провокацию в отношении Запорожской АЭС. Для этого под видом якобы ремонтных работ планируется отключить последнюю резервную линию электропередач мощностью 750 кВ, которая питает атомную станцию и поддерживает ее энергоблоки", — сказал Рогов агентству.

По его словам, если Киев обесточит АЭС, то необходимо будет в экстренном порядке запускать дизель-генераторы, чтобы не допустить внештатных ситуаций, а также перевести два энергоблока с горячего останова в холодный.

"По регламенту — это форс-мажор. Это очень плохо для эксплуатации станции. Режим Зеленского, несмотря на призывы МАГАТЭ, снова намерен использовать АЭС для шантажа, ведя себя как ядерные террористы", — подчеркнул Рогов.

По его убеждению, для того, чтобы обезопасить атомную станцию, в перспективе ее нужно переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.