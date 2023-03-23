МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами как нельзя более выгодна Западу, пишет обозреватель Spectator Оуэн Маттьюз. В Германии раскрыли способ сохранить отношения с Россией

Он выразил уверенность, что в сложившихся обстоятельствах бессмысленно ждать информации от официальных властей, а больше всего доверия заслуживают независимые расследования.

Ранее New York Times в своих публикациях отметила, что взрывы были "организованы и осуществлены" небольшой группой дайверов-подрывников при поддержке некого "таинственного украинца", предположительно никак не связанного с правительством Зеленского.

В последующие недели многие немецкие СМИ добавили к этой истории важные детали, в основном о яхте "Андромеда", которую "использовали" при проведении диверсии.

По мнению Маттьюз, действующая самостоятельно маленькая группа дайверов технически вполне могла осуществить этот теракт, но основной вопрос в том, сколько взрывчатки на это потребовалось. Эксперты считают, что для создания требуемой силы взрыва необходимо "несколько десятков килограммов, и тогда ущерб будет сопоставим с ущербом от удлиненных подрывных зарядов, если установить их вдоль трубы".

Обозреватель уверен, что у Украины как раз был мотив проспонсировать этот теракт. Он объяснил, что возможность возобновления поставок дешевого газа могла бы серьезно ослабить решимость европейцев помогать Киеву, а когда "Северный поток" прекратил свое физическое существование, угроза возврата Европы в объятия "Газпрома" миновала.

"Если бы было доказано то, что подрыв — это дело рук Киева, то в этом случае для него возникли бы колоссальные политические риски. А когда диверсию совершают негосударственные силы, действующие самостоятельно, свою причастность можно с полным основанием отрицать", — констатировал журналист.

По поводу взрывов на "Северном потоке" остается много вопросов, на которые нет ответа. Главные среди них — кто обеспечивал, кто планировал и кто осуществлял этот диверсионный акт, подытожил Маттьюз.