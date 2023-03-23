МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Поставки в Китай платины из России возросли в начале 2023 года в 279 раз, пишет РБК со ссылкой на сведения Главного таможенного управления Китая. Россия и Китай подготовят дорожную карту сотрудничества в атомной сфере

В "Норникеле" изданию пояснили, что рост можно объяснить переменой ориентиров российской экономики с Запада в Азию.

"Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 килограмма до 1,67 тонны), в денежном выражении — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 32 килограмм до 2,72 тонны), в деньгах — в 5,6 раза (с 27 миллионов долларов до 152 миллионов долларов)", — констатировали журналисты.

Помимо этого, существенно выросли и поставки родия. Наряду с платиной, он используется для производства катализаторов. Судя по данным китайской таможни, в физическом выражении импорт вырос в семь раз, в денежном — в шесть раз.