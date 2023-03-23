МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. В Венгрии заявили о невозможности обойтись без российского газа

Как заявил Мюллер в интервью газете Financial Times, энергетический кризис в Германии "еще не закончился", и многое зависит от того, будет ли следующая зима холоднее прошлой. "Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию. И тут есть риски", — сказал он.

По мнению главы немецкого регулятора, к таким рискам относится восстановление экономики Китая, которое ускорилось "быстрее, чем многие предсказывали", что привело к повышению спроса на газ и может иметь "последствия с точки зрения цены".

Также, по словам Мюллера, зима 2023-2024 года станет первой, которую Германия будет переживать "при полном отсутствии российского трубопроводного газа", при этом "не ожидается значительного увеличения в этом или следующем году" мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Европейские хранилища вновь вернулись к отбору газа

Мюллер отметил, что благодаря действиям компаний и домохозяйств была возможность значительно сэкономить потребление энергии, и этой зимой промышленность потребляла на 20% меньше газа. Однако, по его мнению, вероятно, будет необходимость пойти еще дальше в этом вопросе. "Я думаю, что мы можем и должны сделать больше (для экономии газа)", — отметил он.

Ранее Мюллер выступил с призывом заполнять хранилища уже этой весной и летом.