МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ожидает экспорта электроэнергии из России в Китай в 2023 году на уровне не хуже прошлого года. Новак оценил обеспеченность России нефтепродуктами

"Моя оценка, что выйдем точно на уровень не хуже прошлого года", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях по поставкам электроэнергии РФ в Китай в 2023 году.

Глава "Интер РАО" (единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ — ред.) Борис Ковальчук в январе сообщал, что компания по итогам 2022 года установила рекорд по поставкам электроэнергии из России в Китай и Монголию.

Шульгинов в конце декабря 2022 года сообщал, что экспорт в Китай и Монголию увеличился в 2022 году на 15-20%, а только в Китай по итогам года будет увеличение на порядка 16%. "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.