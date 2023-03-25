МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности американских спецслужб к подрыву ниток "Северного потока". Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин

"Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами", — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

В то же время, президент считает, что сейчас трудно будет добиться правды, но она когда-нибудь вскроется.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш предоставил подробную хронологию событий с множеством точных деталей подготовки и осуществления теракта американскими спецслужбами. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. При этом власти США не решились проводить какое-либо расследование по статье Херша.