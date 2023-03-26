МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Закономерным итогом теракта на "Северных потоках" должны стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. Путин ответил на утверждения о растущей зависимости России от Китая

"С моей точки зрения, закономерным юридическим итогом произошедшего (причем независимо от того, удастся ли добиться международного расследования) должна стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов. В настоящее время такой конвенции нет, а значит имеет место пробел в международном праве, который необходимо как можно скорее восполнить", — написал он в своем телеграм-канале.

Косачев отметил, что в этой конвенции следовало бы отразить "актуальные вопросы правового режима подводных трубопроводов".

"Прежде всего, установить "зоны ответственности" государств, через территории и морские пространства которых проходит трасса трубопровода. Во-вторых, объявить в рамках конвенции наказуемым преступлением повреждение трубопроводов. В-третьих, предусмотреть нормы о порядке создания и функционирования международной следственной комиссии в случае, когда такое преступление кем-либо совершено", — объяснил парламентарий.

Косачев также напомнил, что прецедент появления подобного документа уже есть — "Конвенция по защите подводных телеграфных кабелей, подписанная в Париже в 1884 году".

"Это не только правовой прецедент, но и хорошая иллюстрация сотрудничества государств, когда есть общее понимание и заинтересованность разрешать проблемы совместно", — заключил вице-спикер СФ.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.