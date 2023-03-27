МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что погодные условия позволяют завершить отопительный сезон раньше запланированного графика, и в шести областях страны по решению местных властей уже начали отключать отопление. Нацбанк Украины может снова "отпустить" курс гривны, считают в Раде

"Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано. В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей уже началось отключение от отопления", — написал Чернышов на своей странице в Facebook*.

По его словам, ожидается еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

Как сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компания "Укрэнерго", потребление тепла сейчас значительно ниже, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано со значительным потеплением и завершением отопительного сезона в отдельных областях.

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