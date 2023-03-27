МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Все мероприятия в части электрификации Восточного полигона будут выполнены в плановые сроки, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. РЖД направили значительную часть купленных локомотивов на Восточный полигон

"Все мероприятия, в части энергетики которые необходимо совершить, конечно же, в те плановые сроки, утвержденные комплексным планом модернизации инфраструктуры, мы выполним", — заявил замглавы Минэнерго на совещании в Совете федерации, посвященном реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.

Грабчак напомнил, что в планах как минимум подключение 2,4 ГВт новых мощностей тяговых подстанций РЖД. Он рассказал, что необходимо построить около 5 тысяч ЛЭП класса напряжения 220 кВт. Также запланировано 171 мероприятие по строительству и реконструкции сетей 110 кВт, которые проводят региональные сетевые компании.

"В настоящее время в ОЭС Сибири и Востока имеется необходимый объем мощности генерации для подключения соответствующих 2,4 ГВт до конца 2024 года. Вместе с тем мы в рамках Восточного полигона существенно обновляем весь парк генерации на Дальнем Востоке", — также сообщил Грабчак.

Подводя итоги 2022 года, замглавы Минэнерго рассказал, что было построено порядка 660 километров ЛЭП высокого класса напряжения, кроме того обеспечено присоединение восьми новых тяговых подстанций. В части планов на 2023-2024 год — строительство более 2,5 тысяч километров ЛЭП магистрального комплекса, а также семь мероприятий по строительству и модернизации генерации. Шесть из них реализует "Русгидро" и одно — СГК.

"Необходимо отметить, что все это делается за счет собственных средств компаний с госучастием. На строительство ЛЭП магистральных нам требуется порядка 370 миллиардов рублей, на инвестиции в объекты генерации — порядка 470 миллиардов рублей, и порядка 11 миллиардов на мероприятия в распредсетях", — заключил замминистра добавив, что была проведена оптимизация текущего финансового состояния с учетом необходимости поиска недостающих источников финансирования. Реконструкция четырех подстанций 220 кВт была сдвинута по срокам, что в целом не окажет влияния на общие сроки.