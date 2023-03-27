МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Системный оператор Единой энергосистемы" (СО ЕЭС, диспетчер энергосистемы РФ) начнет работу в новых регионах РФ с 2025 года, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэнерго. Правительство одобрило законопроект о создании СЭЗ в новых регионах

Проект постановления правительства РФ ‎"Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В частности, проектом постановления подразумевается применение норм законодательства РФ об электроэнергетике в части регулирования функционирования технологически изолированных территориальных энергосистем. Также предусматривается применение регулируемого ценообразования.

Согласно проекту, до 31 декабря 2024 года оперативно-диспетчерское управление в отношении энергосистем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей осуществляется функционирующими на указанных территориях энергетическими компаниями, которые должны разработать, согласовать с Системным оператором и утвердить организационную структуру управления в переходный период, а также, помимо прочего, сформировать перечень объектов электроэнергетики в отношении которых будет осуществляется диспетчерское управление.

"Начиная с 1 января 2025 года оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике в отношении электроэнергетических систем новых субъектов Российской Федерации осуществляется системным оператором", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно проекту, до 1 января 2028 года не будет осуществляться разработка документов перспективного развития электроэнергетики в отношении энергосистем новых регионов.