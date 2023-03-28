МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Добыча угля в России в начале 2023 года показывает снижение, но по итогам года есть надежда выровнять ситуацию и сохранить добычу на уровне 2022 года, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Минэнерго оценило успехи России в переориентации нефтяного экспорта

"По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года. По углю пока по началу года у нас идет снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию", — сказал министр, выступая на итоговом заседании коллегии ведомства.

Кроме того, Шульгинов сообщил, что Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой держат на постоянном контроле стоимость угольной продукции на внутреннем рынке РФ, на особом контроле – в ДФО.

"В части угольной промышленности основной видим задачу по стабильному обеспечению внутреннего рынка качественной угольной продукцией всех секторов экономики страны. Совместно с ФАС на постоянном контроле находится стоимость угольной продукции, на особом контроле – в ДФО. Ведется работа по приоритизации внутреннего рынка", — сказал он.

По данным Росстата, в январе добыча угля в РФ составила 34,9 миллиона тонн, снизившись на 1,8% по сравнению с январем 2022 года и на 19,3% — по сравнению с декабрем. Вице-премьер Александр Новак в январе сообщал, что в 2022 году добыча угля в РФ выросла на 0,3% — до 442 миллионов тонн.