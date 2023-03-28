МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россия в 2023 году продолжит работу над созданием механизмов и инструментов, обеспечивающих поставки энергоресурсов на новые рынки, в том числе формированием танкерного флота и страхованием, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Поставки российской нефти в Индию выросли в прошлом году в 22 раза

"Важно в этом году сохранить темпы создания механизмов и инструментов, которые бы позволили нам надежно поставлять соответствующую продукцию на новые рынки. Речь идет и о логистических цепочках, и о продолжении формирования танкерного флота, создание инструментов платежей, переход на национальные валюты. Большая работа в этом направлении уже в прошлом году была проведена. Тем не менее, эту работу нужно продолжить", — сказал Новак, выступая на итоговой коллегии Минэнерго.

"Важным моментом, конечно, в нынешних условиях будет являться и создание новых инструментов, новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались нашими клиентами, партнерами. И, соответственно, это та большая работа, которая уже ведется, и нам ее нужно обязательно продолжить, чтобы обеспечить расширение торгово-экономического сотрудничества с дружественными странами, странами СНГ, Евразийским экономическим союзом", — добавил он.

Отдельно Новак коснулся визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта, в рамках которого Россия и Китай подписали меморандум о развитии сотрудничества на период до 2030 года. Вице-премьер напомнил, что глава правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение подготовить соответствующий план мероприятий, то есть программу, в которой планируется и энергетический раздел.

"Я прошу этому уделить особое внимание. Здесь у нас речь идет и об увеличении поставок энергоресурсов, и о реализации совместных проектов в области СПГ, нефтегазохимии, привлечении наших партнеров в том числе для совместных производств оборудования", — заключил он.