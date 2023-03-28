МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в условиях потери европейского направления является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия проработает механизмы для поставок сырья на новые рынки

"…Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", — сказал Новак, выступая на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

"Да, мы будем развивать и поставки в восточные страны. Тем не менее, активно развивается рынок СПГ. У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как "Арктик СПГ 2", Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать", — добавил он.

По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой — обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, сказал Новак.

"Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", — заключил вице-премьер.