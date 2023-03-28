МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российская нефтяная отрасль ожидает в 2023 году роста санкционного давления и в целом год, вероятно, будет более сложным, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК

"2023 год будет не менее сложным, скорее всего, будет еще сложнее. Мы ожидаем усиления санкционного давления. И в этой связи те задачи, которые мы ставили в 2022, продолжают сохранять свою актуальность в 2023", — сказал Дюков на итоговом заседании коллегии Минэнерго.

По его словам, ключевые задачи для отрасли сейчас — обеспечение устойчивости ее работы, непрерывности всех производственных процессов. "При этом мы должны думать о развитии, сохранить высокие темпы развития отрасли. Для этого мы должны построить — и многое уже удалось — санкционно устойчивую отрасль, которая была устойчива как к существующим санкциям, так и к новым, возможно, более жёстким санкциям", — подчеркнул глава "Газпром нефти".

КАК РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНКЕ БЫТЬ УСТОЙЧИВОЙ

По словам Дюкова, чтобы обеспечить устойчивость российской нефтяной отрасли, нужно развивать транспортную инфраструктуру: железнодорожный, трубопроводный транспорт, увеличивать портовые мощности и расширять танкерный флот. Также нужно развивать перевозки по Севморпути и коридор "Север — Юг", заметил Дюков. Россия проработает механизмы для поставок сырья на новые рынки

В России сейчас в рамках плана мероприятий развития инфраструктуры экспорта нефти на период до 2026 года идет расширение всех основных нефтеналивных портов – Козьмино, Приморска, Новороссийска. По итогам этой работы мощности вырастут более чем на 26 миллионов тонн, говорил ранее в ходе коллегии глава Минэнерго Николай Шульгинов. Также расширяются магистральные нефтепроводы в направлении Приморска и Новороссийска, эту работу, по словам Шульгинова, планируется завершить в 2025 году.

"Вторая задача, которую нужно решить для обеспечения нашего суверенитета и устойчивости работы отрасли, это создание необходимой финансовой инфраструктуры, которая была бы независима от западных финансовых институтов. Нам нужно создавать, расширять использование независимой системы международных расчётов. Эта работа не только в отрасли, но, прежде всего, мы надеемся на поддержку и помощь Минфина и Центробанка", — продолжил Дюков.

Помимо этого, нефтяная отрасль нуждается в развитии независимой системы страхования грузов, страхования судов и страхования ответственности. "Нам нужно создавать независимую систему финансирования трейдинговых операций и, безусловно, нужны новые независимые альтернативные механизмы ценообразования на нашу нефть и нефтепродукты. Поэтому нам нужно развивать биржевую торговлю и создавать новые независимые котировальные агентства", — добавил глава "Газпром нефти".

"Третья задача — это обеспечение технологической независимости. Технологический суверенитет важен, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование тех мощностей, которые уже созданы, действующих мощностей. Также это важно для продолжения развития нашей отрасли", — заключил Дюков.

НОВЫЕ ЗАПАСЫ

Российской нефтянке, помимо "новых вызовов 2022 года", также нужно учитывать, что вся мировая отрасль уже не первый год работает в условиях объективного снижения качества запасов, отметил бизнесмен. Для решения этой проблемы в России продолжают создаваться технологии вовлечения в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Минэнерго планирует проработать налоговые стимулы для добычи нефти

"Если говорить о наличии технологий, то их по большому счёту в основном нет в мире, и нам нужно самим создавать эти технологии под новые группы запасов. В этой связи нужно развивать кооперацию между нефтяными компаниями, нефтесервисными компаниями, производителями промысловой химии… И при этом нужно донастраивать налоговый режим, чтобы он стимулировал применение новых технологий, которые позволяют вовлекать те запасы, которые по разным причинам не разрабатываются", — пояснил Дюков.

Ранее в ходе заседания коллегии Шульгинов сказал, что Минэнерго РФ в 2023 году займется вопросом расширения применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти.