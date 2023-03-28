Глава "Газпром нефти" Дюков ожидает усиления санкций против российский ТЭК в 2023 году
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российская нефтяная отрасль ожидает в 2023 году роста санкционного давления и в целом год, вероятно, будет более сложным, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"2023 год будет не менее сложным, скорее всего, будет еще сложнее. Мы ожидаем усиления санкционного давления. И в этой связи те задачи, которые мы ставили в 2022, продолжают сохранять свою актуальность в 2023", — сказал Дюков на итоговом заседании коллегии Минэнерго.
По его словам, ключевые задачи для отрасли сейчас — обеспечение устойчивости ее работы, непрерывности всех производственных процессов. "При этом мы должны думать о развитии, сохранить высокие темпы развития отрасли. Для этого мы должны построить — и многое уже удалось — санкционно устойчивую отрасль, которая была устойчива как к существующим санкциям, так и к новым, возможно, более жёстким санкциям", — подчеркнул глава "Газпром нефти".
КАК РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНКЕ БЫТЬ УСТОЙЧИВОЙ
По словам Дюкова, чтобы обеспечить устойчивость российской нефтяной отрасли, нужно развивать транспортную инфраструктуру: железнодорожный, трубопроводный транспорт, увеличивать портовые мощности и расширять танкерный флот. Также нужно развивать перевозки по Севморпути и коридор "Север — Юг", заметил Дюков.
В России сейчас в рамках плана мероприятий развития инфраструктуры экспорта нефти на период до 2026 года идет расширение всех основных нефтеналивных портов – Козьмино, Приморска, Новороссийска. По итогам этой работы мощности вырастут более чем на 26 миллионов тонн, говорил ранее в ходе коллегии глава Минэнерго Николай Шульгинов. Также расширяются магистральные нефтепроводы в направлении Приморска и Новороссийска, эту работу, по словам Шульгинова, планируется завершить в 2025 году.
"Вторая задача, которую нужно решить для обеспечения нашего суверенитета и устойчивости работы отрасли, это создание необходимой финансовой инфраструктуры, которая была бы независима от западных финансовых институтов. Нам нужно создавать, расширять использование независимой системы международных расчётов. Эта работа не только в отрасли, но, прежде всего, мы надеемся на поддержку и помощь Минфина и Центробанка", — продолжил Дюков.
Помимо этого, нефтяная отрасль нуждается в развитии независимой системы страхования грузов, страхования судов и страхования ответственности. "Нам нужно создавать независимую систему финансирования трейдинговых операций и, безусловно, нужны новые независимые альтернативные механизмы ценообразования на нашу нефть и нефтепродукты. Поэтому нам нужно развивать биржевую торговлю и создавать новые независимые котировальные агентства", — добавил глава "Газпром нефти".
"Третья задача — это обеспечение технологической независимости. Технологический суверенитет важен, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование тех мощностей, которые уже созданы, действующих мощностей. Также это важно для продолжения развития нашей отрасли", — заключил Дюков.
НОВЫЕ ЗАПАСЫ
Российской нефтянке, помимо "новых вызовов 2022 года", также нужно учитывать, что вся мировая отрасль уже не первый год работает в условиях объективного снижения качества запасов, отметил бизнесмен. Для решения этой проблемы в России продолжают создаваться технологии вовлечения в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов.
"Если говорить о наличии технологий, то их по большому счёту в основном нет в мире, и нам нужно самим создавать эти технологии под новые группы запасов. В этой связи нужно развивать кооперацию между нефтяными компаниями, нефтесервисными компаниями, производителями промысловой химии… И при этом нужно донастраивать налоговый режим, чтобы он стимулировал применение новых технологий, которые позволяют вовлекать те запасы, которые по разным причинам не разрабатываются", — пояснил Дюков.
Ранее в ходе заседания коллегии Шульгинов сказал, что Минэнерго РФ в 2023 году займется вопросом расширения применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти.
https://1prime.ru/energy/20230328/840215726.html