В Венгрии опровергли сообщения о прекращении сотрудничества с "Росатомом"
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал фейком сообщения о прекращении партнерства с "Росатомом"
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сообщения прессы о планах Венгрии "отказаться" от сотрудничества с "Росатомом" являются фейком, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Ранее западные СМИ передавали информацию о намерении венгерской стороны якобы сменить основного подрядчика строительства АЭС "Пакш-2" на французскую Framatome.
"Постоянно появляются фейковые новости в международных либеральных СМИ. В последний раз можно было прочитать, что венгерское правительство отказывается от сотрудничества с "Росатомом", что является откровенной ложью", — сказал глава венгерского ведомства.
По словам Сияйрто, Будапешт привержен выполнению контрактов с "Росатомом". Он добавил, что причин для разрыва соглашений нет.
Министр добавил, что участие Framatome объясняется тем, что компания вместе с Siemens должна была поставлять автоматическую систему управления для АЭС.
https://1prime.ru/energy/20230328/840217905.html
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