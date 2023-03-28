МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сообщения прессы о планах Венгрии "отказаться" от сотрудничества с "Росатомом" являются фейком, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В Венгрии заявили о невозможности обойтись без российского газа

Ранее западные СМИ передавали информацию о намерении венгерской стороны якобы сменить основного подрядчика строительства АЭС "Пакш-2" на французскую Framatome.

"Постоянно появляются фейковые новости в международных либеральных СМИ. В последний раз можно было прочитать, что венгерское правительство отказывается от сотрудничества с "Росатомом", что является откровенной ложью", — сказал глава венгерского ведомства.

По словам Сияйрто, Будапешт привержен выполнению контрактов с "Росатомом". Он добавил, что причин для разрыва соглашений нет.

Министр добавил, что участие Framatome объясняется тем, что компания вместе с Siemens должна была поставлять автоматическую систему управления для АЭС.