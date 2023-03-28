МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на уголь на российском рынке в 2023 году, скорее всего, снизятся, или как минимум не вырастут на фоне экспортных ограничений и высоких инвестиций в отрасль, сказал генеральный директор "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) Максим Басов во время выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго России. Минэнерго отметило снижение добычи угля в России

"Несмотря на такой сложный год, во многом благодаря инерции инвестиции в нашу отрасль остаются очень высокими. И в этом году они будут высокими, что приведет, конечно, к росту потенциального производства, что наряду с дополнительными ограничениями по вывозу угля, которые, к сожалению, остаются, создаст давление на рынке и, скорее всего, приведет к снижению цены на уголь или как минимум не к росту цены на уголь на российском рынке", — рассказал Басов.

Глава СУЭК сообщил, что в этом году компания ожидает ухудшения ситуации для угольной отрасли — давление создают ограничения на прямой импорт техники и рост заработных плат. По мнению Басова, главным фактором на мировом рынке угля является снижение цены, которое началось во второй половине прошлого года. При этом гендиректор СУЭК отметил, что "наша компания сохранила позиции четвертой компании в мире по поставкам угля через океаны".

Сейчас компания работает над сменой энергетической стратегии, как это уже сделали в Китае и Индии. "Мы вместе с нашими китайскими, индийскими и африканскими друзьями в рамках мировой ассоциации угля работаем над сменой парадигмы, которая была навязана миру американцами и европейцами. Это я о продвижении своих технологий с учетом доступа к эмиссионному центру", — добавил генеральный директор.

СУЭК – крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в пятерку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают более 70 тысяч человек.

Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой держат на постоянном контроле стоимость угольной продукции на внутреннем рынке РФ, на особом контроле – в ДФО, ведется работа по приоритизации внутреннего рынка, заявлял в ходе коллегии министр энергетики РФ Николай Шульгинов.