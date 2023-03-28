БУДАПЕШТ, 28 мар — ПРАЙМ. Венгрия продолжит блокировать санкции ЕС против российской ядерной энергетике, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Венгерский министр во вторник провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.
Сийярто отметил, что стороны обсудили строительство новых блоков АЭС "Пакш" в рамках энергетической безопасности страны.
"Поэтому правительство (Венгрии) и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли", — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Сийярто пояснил, что переговоры с французской Framatome необходимы для обеспечения станции европейской системой автоматического контроля.
Венгерский министр добавил, что российская сторона будет бесперебойно выполнять все поставки нефть и газа в соответствии с контрактами. Новак также заявирил, что работы на Турецком потоке будут закончены.
https://1prime.ru/energy/20230328/840221615.html
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