БУДАПЕШТ, 28 мар — ПРАЙМ. Венгрия продолжит блокировать санкции ЕС против российской ядерной энергетике, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. В Венгрии опровергли сообщения о прекращении сотрудничества с "Росатомом"

Венгерский министр во вторник провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.

Сийярто отметил, что стороны обсудили строительство новых блоков АЭС "Пакш" в рамках энергетической безопасности страны.

"Поэтому правительство (Венгрии) и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли", — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Сийярто пояснил, что переговоры с французской Framatome необходимы для обеспечения станции европейской системой автоматического контроля.

Венгерский министр добавил, что российская сторона будет бесперебойно выполнять все поставки нефть и газа в соответствии с контрактами. Новак также заявирил, что работы на Турецком потоке будут закончены.