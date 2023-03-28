БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Швеция назвала работу над предложениями Украины по включению российского атома в санкционный список Евросоюза приоритетом на время председательства в Совете ЕС по энергетике, заявила глава Минэнерго страны Эбба Буш. Венгрия продолжит блокировать санкции против российской атомной энергетики

"Я приветствую импульс со стороны Украины идти дальше, убедиться, что уже действующие санкции работают, продолжать избавляться от зависимости от российского газа, нефти, но и ядерной энергетики, топлива для ядерной энергетики. Это важное послание, которое будет в приоритете для шведского председательства в ЕС", — отметила она по итогам заседания совета.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС заявлял о сложностях в поиске альтернативы российским топливу и технологиям.

При этом, Буш подчеркнула важность "сохранения давления" на Россию через введение новый санкций и закрытие лазеек в предыдущих.