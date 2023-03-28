Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки энергоносителей
Новак и глава МИД Венгрии Сийярто обсудили сотрудничество в торговле и энергопоставках
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей, говорится в сообщении российского кабмина.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей", — говорится в сообщении.
Добавляется, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны.
Также Новак подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". "В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", — приведены цифры на сайте правительства.
https://1prime.ru/energy/20230328/840222159.html
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