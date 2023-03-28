МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей, говорится в сообщении российского кабмина. Венгрия продолжит блокировать санкции против российской атомной энергетики

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны.

Также Новак подчеркнул, что Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". "В 2022 году она получила 4,63 миллиарда кубометров нефти по системе "Транснефти", — приведены цифры на сайте правительства.