МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В Запорожье оценили отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Гросси отправится на ЗАЭС на текущей неделе. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил РИА Новости, что визит гендиректора Агентства на ЗАЭС состоится 29 марта.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Это будет уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Как пояснили в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране".

Сам гендиректор отметил, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах.

По его словам, несмотря на присутствие специалистов МАГАТЭ на площадке в течение семи месяцев, ситуация на ЗАЭС "по-прежнему нестабильна". В этой связи, по мнению Гросси, необходимо "действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей на Украине и за ее пределами". Кроме того, гендиректор отметил, что он продолжает работать над предложением по защите станции.

Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.