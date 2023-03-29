МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают скрывать правду о подрыве "Северных потоков", и их отказ поддержать в Совбезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта — явное этому доказательство, заявил в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. СМИ: попытки США выставить Китай "плохим парнем" потерпели крах

По его мнению, международному праву был нанесен огромный ущерб из-за того, что Совет безопасности отказался инициировать расследование преднамеренного саботажа трубопровода "Северный поток".

"Это был настоящий акт терроризма. США и ЕС не хотят, чтобы правда вышла наружу? Интересно", — отметил он.

Предложенный Россией проект резолюции предусматривал создание международной комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Голосование в СБ ООН состоялось 26 марта, за, помимо Москвы, выступили Китай и Бразилия, а остальные воздержались.