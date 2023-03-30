МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Нет опасений, что роль российской госкорпорации "Росатом" в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии будет уменьшена за счет французской компании Framatome, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов. "Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн.

"Таких опасений (что участие французской компании будет увеличено за счет "Росатома") нет. Для производства части оборудования для АЭС были выбраны фирмы из Германии и Франции, которые и сейчас готовы к выполнению этого выгодного заказа. Проблема в том, что правительство Германии затягивает выдачу необходимых разрешений, используя для этого различные надуманные предлоги", — сказал Станиславов.

Посол предположил, что Берлин блокирует поставку оборудования под влиянием зеленых активистов, несмотря на то что современные атомные электростанции доказали свою безопасность и экологичность.

"Поэтому совершенно справедливо министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал блокировку поставки системы управления технологическими процессами для "Пакш-2" покушением на суверенитет Венгрии", — отметил он.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум General Electric-Alstom (сейчас идет процесс выкупа французской EDF у американской GE Steam Power бизнеса по производству турбин для АЭС). Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.