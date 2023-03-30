МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Международные энергогиганты должны поделиться с Киевом прибылью, полученной в связи с конфликтом на Украине, считает глава Минэнерго страны Герман Галущенко. СМИ: Украина оказалась в глубочайшей долговой яме

По его словам, многие крупные компании получили "невероятные" доходы, размер которых оценивается в более чем 200 миллиардов долларов. По данным издания, в эту сумму входит прибыль BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell, полученная за 2022 год.

"Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной", — заявил Галущенко изданию Politico.

Он отметил, что благодаря этим средствам можно было бы восстановить украинскую энергетику. Украина не сможет сражаться до изнеможения, считают в Верховной Раде

Кроме того, министр призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях на энергоресурсы РФ и предложил Европе украинское ядерное топливо в качестве альтернативы российскому сырью.

По данным главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, энергосистема Украины понесла ущерб от российских ударов на сотни миллионов долларов, при этом экономические потери исчисляются миллиардами.