МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает вопросы финансирования строительства новых ГЭС, которые могут быть построены в Сибири и на Дальнем Востоке после 2035 года, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе выступления в среду на правительственном часе в Госдуме РФ сообщил, что министерство определило 8 наиболее проработанных проектов новых гидроэлектростанций суммарной мощностью 4,7 ГВт. Станции могут быть построены в 2035-2050 годах, в настоящее время Минэнерго прорабатывает вопросы, связанные с источниками финансирования.

"Основная проблема со строительством ГЭС — определение источников финансирования", — сказал Сниккарс, пояснив, что энергорынок может получить слишком большую нагрузку из-за больших капитальных вложений и длительного срока строительства.

"Сейчас идет отработка комплексного механизма поиска источников финансирования, поскольку ГЭС используется не только в энергетических целях, это и транспортное, и сельхозназначение. Есть поручение Минэкономразвития совместно с ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти — ред.) разработать методику макроэкономической оценки строительства гидростанций", — сообщил замминистра.

По словам Сниккарса, ситуация с ГАЭС — это слишком длинный горизонт планирования, даже инвестиционных решений не принято. "Мы понимаем, что нам для построения эффективного энергобаланса они нужны, поэтому как только мы подойдем к решению по механизму финансирования, мы точно будем определять эти субъекты строительства по конкурсу, но нам надо определить условия", — рассказал замминистра.

Минэнерго РФ рассчитывает к середине года подготовить технические требования к проекту строительства новой генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Мы сейчас работаем с регионами. Планируем уточнить инвестиционные заявки, их техническое состояние, необходимую мощность по этим проектам и где-то в середине этого года выйти с техническими требованиями на правкомиссию по вопросам развития электроэнергетики, а затем выйти на конкурс", — сказал он.

Нормативно-правовые акты в части проведения конкурса, по словам Сниккарса, есть. "Посмотрим, нужно ли будет что-то конкретно для него менять", — уточнил замминистра.

В Минэнерго надеются, что конкурс удастся провести до конца года. Он пройдет в рамках КОМ НГО (конкурентный отбор мощности нового генерирующего оборудования), пока рассматривается доходность — 13%. Предполагаемая мощность — около 690 МВт.

"Возможно, будет больше. Есть перспективный спрос (еще до 2 ГВт). Мы будем дальше решать, как лучше решать вопрос — через генерацию или через сети. Пока планируем строительство генерации без излишнего сетевого", — заявил Сниккарс. Минэнерго планирует проработать налоговые стимулы для добычи нефти

По прогнозам "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС), в юго-восточной части ОЭС Сибири в ближайшие годы будет серьезный рост горно-добывающей промышленности. Также ожидается большой интерес других финансово-промышленных групп к развитию промышленного потенциала региона.

Минэнерго РФ рассчитывает, что "Русгидро" завершит работы по Загорской ГАЭС-2 в соответствии с планом, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"У компании принято плановое решение о завершении строительства Загорской ГАЭС-2, оно погружено в инвестиционную программу, об этом заявляет компания. Мы надеемся, что "Русгидро" все завершит по плану", — сказал он.

В феврале прошлого года в обзоре "ВТБ Капитал" со ссылкой на итоги встречи с представителями энергокомпании говорилось, что дополнительные капзатраты могут быть включены в договор о предоставлении мощности (ДПМ), чтобы "гарантировать достойный рост прибыльности компании". Окончательное решение о реконструкции станции компания планировала принять в третьем-четвертом кварталах 2022 года, потенциальные сроки реконструкции станции могут составить 1,5-2 года, также сообщалось в обзоре.

На строившейся в Московской области Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС-2) в 2013 году произошло подтопление. Позже было установлено, что произошла просадка здания ГАЭС. Полный запуск электростанции изначально планировался в 2014 году, но после подтопления его несколько раз переносили.

В декабре 2017 года совет директоров "Русгидро" решил временно законсервировать Загорскую ГАЭС-2 на два года. В декабре 2018 года было решено начать работы по выравниванию здания ГАЭС.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план строительства ГЭС на территории России с целью сохранения низкоуглеродного энергобаланса электроэнергетики, а также проработать планы по строительству ГАЭС в объеме до 5 ГВт.