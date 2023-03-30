АФИНЫ, 30 мар — ПРАЙМ. Главы кипрского и израильского МИД Константинос Комбос и Эли Коэн обсудили расширение стратегического сотрудничества в различных областях, включая энергетику и предпринимательство, заявили в бюро печати и информации правительства Кипра. Демократы в США хотят принять меры против Нетаньяху, пишет СМИ

"Мы договорились о том, что нам необходимо продвигать возможности и перспективы надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу", — сказал Комбос.

Он отметил, что министры затронули проект прокладки электрокабеля EuroAsia Interconnector, предполагающий объединение электросистем Греции, Кипра и Израиля и Европы.

В пятницу в Никосии пройдут трехсторонние переговоры с участием министров иностранных дел Кипра, Израили и Греции. Встреча будет посвящена дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества.