Кипр и Израиль поддержат проект энергетического коридора в Европу
Кипр и Израиль поддержат проект энергетического коридора из Средиземноморья в Европу
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АФИНЫ, 30 мар — ПРАЙМ. Главы кипрского и израильского МИД Константинос Комбос и Эли Коэн обсудили расширение стратегического сотрудничества в различных областях, включая энергетику и предпринимательство, заявили в бюро печати и информации правительства Кипра.
"Мы договорились о том, что нам необходимо продвигать возможности и перспективы надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу", — сказал Комбос.
Он отметил, что министры затронули проект прокладки электрокабеля EuroAsia Interconnector, предполагающий объединение электросистем Греции, Кипра и Израиля и Европы.
В пятницу в Никосии пройдут трехсторонние переговоры с участием министров иностранных дел Кипра, Израили и Греции. Встреча будет посвящена дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества.
https://1prime.ru/energy/20230330/840247921.html
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