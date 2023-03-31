АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Европа оказалась не готова к газовому кризису, текущие поставки СПГ не способны удовлетворить сильно выросший спрос, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. В ЕС согласовали продление механизма по сокращению спроса на газ

"Европа искала альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ. Но и там цены аномально выросли", — приводит его слова издание Star.

Как отметил министр, на цены повлиял в том числе дефицит мощностей и нехватка терминалов.

Донмез призвал оценить, кто больше всех пострадал от кризиса, а кто выиграл. "Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение", — заявил министр. Reuters: Европа не хочет принимать на себя собственный экономический "удар"

При этом Анкара продолжит оказывать поддержку европейским странам через долгосрочные и среднесрочные проекты. В первую очередь это касается дружественных Турции государств, добавил Домнез.

Проблемы с поставками газа начались в ЕС летом прошлого года после ограничения экспорта из РФ на фоне санкций и технических неполадок. Ограничительные меры Запада привели к росту цен не энергоносители и продукты в Европе и США.