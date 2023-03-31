Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису, заявили в Турции
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил, что Европа оказалась не готова к газовому кризису
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АНКАРА, 31 мар — ПРАЙМ. Европа оказалась не готова к газовому кризису, текущие поставки СПГ не способны удовлетворить сильно выросший спрос, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
"Европа искала альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ. Но и там цены аномально выросли", — приводит его слова издание Star.
Как отметил министр, на цены повлиял в том числе дефицит мощностей и нехватка терминалов.
Донмез призвал оценить, кто больше всех пострадал от кризиса, а кто выиграл. "Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение", — заявил министр.
При этом Анкара продолжит оказывать поддержку европейским странам через долгосрочные и среднесрочные проекты. В первую очередь это касается дружественных Турции государств, добавил Домнез.
Проблемы с поставками газа начались в ЕС летом прошлого года после ограничения экспорта из РФ на фоне санкций и технических неполадок. Ограничительные меры Запада привели к росту цен не энергоносители и продукты в Европе и США.
https://1prime.ru/energy/20230331/840251305.html
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