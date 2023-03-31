БРЮССЕЛЬ, 31 мар — ПРАЙМ. Европейская комиссия в пятницу приняла решение распространить введенный ранее механизм коррекции рынка газа (МСМ), предназначенный для ограничения цен на газовых рынках ЕС, с крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах на другие хабы, говорится в заявлении ЕК. Российский рынок акций снизился на 0,62 процента за сессию

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что механизм коррекции рынка газа (МСМ, Market Correction Mechanism – ред.) был введен для коррекции ценовых пиков на TTF, но ЕК считает целесообразным распространить его и на другие виртуальные торговые площадки.

"Европейская комиссия сегодня утвердила технические правила для распространения механизма коррекции рынка (MCM) на связанные с торговлей газом все хабы ЕС. Эта мера принята для того, чтобы обеспечить еще более широкую защиту от высоких и волатильных цен на газ", — указывается в документе.

Министры энергетики стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о создании механизма коррекции рынка газа (МСМ). Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене сжиженного газа (СПГ) на мировых рынках будет больше 35 евро.

Механизм является чрезвычайной временной мерой, он действует до января 2024 года.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия продлила на год до 31 марта 2024 года скоординированное добровольное сокращение на 15% спроса на газ в Евросоюзе.