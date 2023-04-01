МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В условиях жаркого лета 2023 года Токио может опять столкнуться с нехваткой электроэнергии, передает агентство Kyodo, ссылаясь на правительственные оценки. Япония вводит новые ограничения в отношении России

Как сообщает агентство, столицу Японии ожидает напряженная ситуация в системе энергоснабжения, а в случае аномальной жары предсказывается нехватка электроэнергии.

Японские энергокомпании вынуждены удерживать коэффициент резервирования, который показывает степень запаса предложения по отношению к спросу, на уровне трех процентов, уточнили специалисты.

Отмечается, что существует высокая вероятность, что у компании Tokyo Electric Power, которая обеспечивает энергоснабжение японской столицы, этот показатель может снизиться до критической отметки.

В Kyodo утверждают, что тяжелая ситуация в Японии возникла из-за остановки в стране нескольких тепловых электростанций.