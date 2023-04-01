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В Токио опасаются наступления энергокризиса
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В условиях жаркого лета 2023 года Токио может опять столкнуться с нехваткой электроэнергии, передает агентство Kyodo, ссылаясь на правительственные оценки. Как сообщает агентство,... ПРАЙМ, 01.04.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, япония, токио, электроэнергия, дефицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В условиях жаркого лета 2023 года Токио может опять столкнуться с нехваткой электроэнергии, передает агентство Kyodo, ссылаясь на правительственные оценки.
Как сообщает агентство, столицу Японии ожидает напряженная ситуация в системе энергоснабжения, а в случае аномальной жары предсказывается нехватка электроэнергии.
Японские энергокомпании вынуждены удерживать коэффициент резервирования, который показывает степень запаса предложения по отношению к спросу, на уровне трех процентов, уточнили специалисты.
Отмечается, что существует высокая вероятность, что у компании Tokyo Electric Power, которая обеспечивает энергоснабжение японской столицы, этот показатель может снизиться до критической отметки.
В Kyodo утверждают, что тяжелая ситуация в Японии возникла из-за остановки в стране нескольких тепловых электростанций.