МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ситуацию вокруг атаки на "Северные потоки" можно сравнить с мертвецом на семейном собрании: все видят труп, но притворяются, что все в порядке, считает высокопоставленный европейский дипломат, которого цитирует газета Washington Post, имя дипломата издание не называет. СМИ: на Западе обсуждают участие Польши в атаке на "Северные потоки"

"Это как труп на семейном собрании", — заявил дипломат.

Следуя такой аналогии, он поясняет, что на собраниях политиков из ЕС и НАТО существует негласное правило не говорить об атаке на "Северные потоки" — так же, как участники семейного собрания видят, что прямо здесь лежит тело, но притворяются, что все в порядке. По его словам, официальным лицам Запада удобнее всего сделать вид, что никто ничего не знает о виновниках атак.

"Лучше не знать", — заключает дипломат.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.

Путин заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.