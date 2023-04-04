ПЕКИН, 4 апр — ПРАЙМ. Антироссийские санкции практически не повлияли на поставки оборудования машиностроительной корпорации "Сплав" для строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае, а небольшое количество комплектующих, поставляемых из Европы, скоро могут заменить китайскими, которые не уступают по качеству, заявила РИА Новости генеральный директор корпорации Наталия Орловская. "Росатом" рассказал о сооружении ледоколов и плавучих АЭС для Арктики

Машиностроительная корпорация "Сплав" является одним из крупнейших в РФ производителей трубопроводной арматуры, в частности, для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического комплексов. Как отметила Орловская, "Сплав" сотрудничает с Китаем с 2000 года, а с 2001 года осуществляет поставки арматуры на строительство Тяньваньской АЭС, сначала для первого и второго блоков, а позже для третьего и четвертого.

"Сейчас мы комплектуем арматурой четыре блока — седьмой и восьмой блоки на Тяньваньской АЭС и третий и четвертый блоки на АЭС "Сюйдапу", — сказала гендиректор.

В пятницу представители компании поедут на Тяньваньскую АЭС к заказчику, чтобы обсудить текущие вопросы контрактов. "Мы очень гордимся принимать участие в этом масштабном проекте для российско-китайских отношений", — подчеркнула гендиректор.

Как рассказала Орловская, у корпорации "Сплав" локализация составляет 95%, поэтому антироссийские санкции на ее деятельность практически не повлияли. Небольшое количество европейских комплектующих, по ее словам, это единственная проблема, с которой может столкнуться компания, поэтому замену им сейчас ищут в Китае. Посол объяснил роли "Росатома" и Framatome в строительстве АЭС "Пакш-2"

"Вчера была продуктивная встреча с (китайскими — ред.) поставщиками, производителями арматуры, комплектующих, что очень для нас важно, потому что некоторые комплектующие мы покупаем в Европе… Учитывая ситуацию и риски, которые могут возникнуть, мы ищем возможную альтернативу китайских производителей", — сказала она.

У продукции для атомной станции, отметила Орловская, существуют высочайшие требования по качеству, безопасности, работоспособности и надежности. "Все эти сертификаты необходимо получать, естественно, эти китайские производители их уже имеют. Имеют и опыт работы, атомные лицензии для поставки на Тяньваньскую АЭС, поэтому есть шанс пройти эти процедуры гораздо быстрее", сказала Орловская.

С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 — это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.

В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае — четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.