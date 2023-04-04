МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Доллар постепенно теряет позиции на мировой арене: после введения санкций против России страны все больше отказываются от его использования в нефтяных сделках, пишет обозреватель Forbes Дэвид Блэкмон. Bloomberg раскрыл, какая валюта вытеснила доллар

Журналист обратил внимание на несколько "необычных" международных сделок, которые были заключены в последнее время и вызвали не только волну удивления, но и подняли вопросы об изменении влияния нефтедоллара на мировых рынках.

Он напомнил: 8 марта агентство Reuters сообщило, что "индийские покупатели оплачивают большую часть российской нефти недолларовыми валютами, включая дирхамы ОАЭ, а последнее время и российскими рублями". 28 марта Бразилия и Китай, два члена все более влиятельного альянса БРИКС, объявили, что подпишут соглашения о проведении всех будущих торговых операций с использованием своих национальных валют. Обозреватель отметил, что Китай считается крупнейшим торговым партнером Бразилии.

29 марта Эр-Рияд заявил, что согласился стать "партнером по диалогу" с Шанхайской организацией сотрудничества — группой, работающей в экономической и политической сфере, а также в сфере безопасности, которую возглавляет Китай и которая призвана конкурировать с аналогичными западными организациями.

"Связи между Саудовской Аравией и Китаем продолжают укрепляться, ярким примером чего является восстановление дипломатических отношений Эр-Рияда с Тегераном, чего удалось добиться благодаря посредничеству Пекина", — добавил Блэкмон.

Помимо этого в конце марта французский нефтяной гигант Total Energies объявил о закупке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) у китайской нефтяной компании CNOOC с использованием китайского юаня в качестве валюты платежа. Эти и другие соглашения, заключенные за последние несколько месяцев, порождают предположения о том, что по мере эволюции нефтяных рынков нефтедоллар может постепенно терять свое влияние, считает публицист. NYT раскрыл, когда Вашингтон перестанет помогать Киеву

По мнению журналиста, к усилению давления на нефтедоллар привели не только конфликт вокруг Украины, но и продолжающийся подъем Китая в качестве геополитической державы и альтернативы международному господству США, а также растущее влияние альянса БРИКС и его планы по расширению.

"Все эти факторы могут привести к снижению влияния Соединенных Штатов и их валюты в международных отношениях. И хотя на сегодняшний день нефтедоллар, чье влияние несколько уменьшилось, все же остается основной валютой для осуществления сделок с сырой нефтью и нефтепродуктами, его статус продолжит меняться по мере постепенной реорганизации глобальной торговли и глобальных альянсов", — заключил Блэкмон.