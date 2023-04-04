МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Литва предлагает ЕС ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, в том числе против "Росатома", но дать два года для завершения контрактов, сообщают западные СМИ. Путин заявил, что санкции — это надолго

"Предлагается ввести индивидуальные ограничительные меры для "Росатома", — говорится в политическом предложении, его цитирует агентство Рейтер.

В документе предлагается дать два года, чтобы страны ЕС завершили выполнение контрактов или соглашений с "Росатомом".

"Новое предложение Литвы включает исключения для венгерского АЭС "Пакш", два года для постепенного отказа от существующих контрактов ЕС с "Росатомом", — говорится в сообщении агентства.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс не удовлетворен содержанием десятого пакета антироссийских санкций ЕС и намерен добиваться включения российской госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.